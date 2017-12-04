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|رقم الخبر: 208441
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017
|الوقت: 19:01
|الاقسام: دوليات
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احتجاجات ضد رئيس الصين بهونغ كونغ
تظاهر مئات المواطنين فى هونغ كونغ الصينية، يوم الأحد تحت شعار لا "للسلطوية" مطالبين بتخفيف القيود الأمنية التي تفرضها عليهم السلطات الصينية، والإفراج عن الناشطين المعارضين للسلطة. وقد تظاهر الآلاف في نفس المدينة أكتوبر الماضي مطالبين بالاستقلال عن الصين.
وحذر الرئيس الصيني من تحدي هونغ كونغ للسلطة في بكين وقال "أي محاولة لتعريض سيادة الصين وأمنها للخطر وتحدي سلطة الحكومة المركزية وسلطة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أو استخدام هونغ كونغ لتنفيذ أنشطة تسلل وتخريب ضد البر الرئيسي هي عمل يتجاوز الخط الأحمر وغير مقبول على الإطلاق".
وتدار منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامين" الذي يتيح حكما ذاتيا واسعا.
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