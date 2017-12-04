احتجاجات ضد رئيس الصين بهونغ كونغ تظاهر مئات المواطنين فى هونغ كونغ الصينية، يوم الأحد تحت شعار لا "للسلطوية" مطالبين بتخفيف القيود الأمنية التي تفرضها عليهم السلطات الصينية، والإفراج عن الناشطين المعارضين للسلطة. وقد تظاهر الآلاف في نفس المدينة أكتوبر الماضي مطالبين بالاستقلال عن الصين.