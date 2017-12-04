لم يتوصل أعضاء في حكومة فنزويلا وائتلاف معارض إلى اتفاق في جولة جديدة من المحادثات في جمهورية الدومينيكان يوم السبت يهدف إلى حل الأزمة السياسية التي تشهدها الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكنهم يعتزمون الاجتماع مرة أخرى بعد أسبوعين.

وفشلت عدة جهود للوساطة في السنوات القليلة الماضية. ويتهم المعارضون الرئيس نيكولاس مادورو باستغلال الحوار لكسب الوقت في حين يقول الرئيس إن المعارضة تفضل العنف.

ولا يتوقع الكثيرون في فنزويلا أن تحقق المحادثات انفراجة بعد أن شعر المعارضون بالإحباط من تدعيم الرئيس لسلطاته قبيل حملة إعادة الانتخابات المرجح أن تجرى في 2018.

ويضغط ائتلاف الوحدة الديمقراطي، الذي فشل في الإطاحة بحكم مادورو في احتجاجات شوارع استمرت شهورا في وقت سابق هذا العام قبل أن ينزلق في هوة اقتتال داخلي، من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويريد الائتلاف كذلك ممرا للمساعدات الإنسانية الأجنبية للتخفيف من حدة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث كما يطالب بالحرية لمئات السجناء واحترام البرلمان الذي تقوده المعارضة.

وقال أحد المشاركين في المحادثات طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام إن الحكومة والمعارضة لم تتفقا على أي نقاط رئيسية.