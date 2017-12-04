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رقم الخبر: 208438 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: دوليات  
رئيس مالي ينتقد تصريحات فرنسا بشأن جنود بلاده

رئيس مالي ينتقد تصريحات فرنسا بشأن جنود بلاده

قال رئيس مالي في مقابلة مع مجلة نُشرت يوم الأحد: إن الجنود الماليين الذين قتلوا في ضربة عسكرية فرنسية شمال البلاد في أكتوبر تشرين الأول كانوا رهائن لدى متشددين، ولم يكونوا هاربين من الخدمة العسكرية وتحولوا إلى متشددين مثلما ذكرت السلطات الفرنسية.

وأدلى مسؤولون من مالي وفرنسا بتصريحات متناقضة بشأن الضربة العسكرية التي استهدفت معسكرا لجماعة أنصار الدين المتشددة يوم 23 أكتوبر تشرين الأول قال الجيش الفرنسي إنها أسفرت عن تحييد 15 متشددا.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية قالت إن الأجهزة التابعة لها لديها ”معلومات فعلية“ تظهر أن المقاتلين كانوا جميعهم متشددين وبينهم جنود ماليون سابقون جندهم المتشددون وهو ما يتناقض مع تصريحات من وزارة دفاع مالي.

لكن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا أصر في مقابلة مع مجلة جون أفريك على أن الوضع لم يكن كذلك.

وقال: كانوا رهائن لدى الإرهابيين وينبغي عدم وجود أي غموض بشأن هذا بيننا وبين أصدقائنا الفرنسيين.

وأضاف: من المؤسف أن هذا من الممكن أن يحدث في مثل هذا النوع من العمليات. ينبغي أن نقر بهذا بدلا من البحث عن أسباب لا وجود لها.

وتكافح حكومة مالي لاحتواء عنف الطوارق والمتشددين في شمال البلاد الذي امتد بعضه إلى الجنوب. وتفشل محاولات تعيين مسؤولين في بلدات شمالية في بعض الأحيان مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على حفظ الاستقرار قبيل الانتخابات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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