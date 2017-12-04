حقق نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي غويس، نصرا في انتخابات جزئية حاسمة نظمت بسبب جدل بشأن حيازة بعض السياسيين جنسيتين اثنتين، وشكلت الضجة تهديدا لسلطة الحكومة المحافظة.

ويمثل فوز غويس الواضح في الانتخابات التي جرت، السبت، مصدر ارتياح لحكومة مالكولم ترنبول، التي فقدت الأغلبية في مجلس النواب بسبب القضية.

وكان عدد من أعضاء التحالف المحافظ الحاكم، الذي يضم الحزبين الليبرالي والوطني، قد فقدوا مقاعدهم النيابية في نهاية أكتوبر، عندما أكدت المحكمة العليا أنهم لا يستطيعون البقاء في البرلمان بموجب بند قديم ومبهم في الدستور يمنع الذين يتمتعون بجنسيتين من دخول البرلمان.

وصرح ترنبول، مساء السبت، أمام أنصاره في تارموورث دائرة جويس ذات الغالبية الريفية في ولاية نيو ويلز الجنوبية "إنه فوز رائع". ولم يجر الانتهاء بعد من فرز الأصوات، لكن غويس حصل على 64.4 بالمئة من الأصوات مقابل 11.3 بالمئة لخصمه العمالي ديفيد إيوينغ.

وبات التحالف المحافظ يمتلك غالبية في مجلس النواب، بفارق مقعد واحد فقط، وخسر نجم التنس جون ألكسندر أيضا مقعده وستنظم انتخابات جزئية جديدة في 16 ديسمبر.