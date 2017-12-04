أعلن وزير المالية اليوناني إن بلاده والدائنين الرسميين اختتموا يوم السبت مباحثات بشأن مراجعة برنامج الإنقاذ وتوصلوا إلى اتفاق بشأن قضايا مالية وإصلاحات في قطاعي الطاقة والعمل إلى جانب القروض الرديئة والخصخصة.

وينبغي أن يحظى الإتفاق بين مسؤولي اليونان والاتحاد الأوروبي وممثلين عن صندوق النقد الدولي بشأن إلتزام البلاد بالإصلاحات والالتزامات المستقبلية بموافقة وزراء مالية منطقة اليورو، ومن المقرر أن يكون ذلك في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال وزير المالية يوكليد تساكالوتوس للصحفيين: (زيارة مسؤولي المؤسسات اكتملت، وأتممنا إتفاقاً على مستوى الخبراء.. سنرفع الاتفاق إلى اجتماع مجموعة اليورو يوم الاثنين).

وفور اكتمال المراجعة، ستؤدي إلى صرف قروض قيمتها خمسة مليارات يورو من برنامج إنقاذ اليونان البالغ حجمه 86 مليار يورو، وهي الدفعة الثالثة منذ عام 2010.