أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، الأحد، أن حادث دهس وقع في المدينة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح. وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن السائق، الذي تسبب في حادثة الدهس، دون الكشف عن دوافع الحادث.

كانت مدينة نيويورك شهدت أكتوبر الماضي حادثة دهس، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في مانهاتن، 5 منهم أصدقاء من الأرجنتين كانوا يحتفلون بمرور 30 عاما على تخرجهم من المدرسة الثانوية وأم بلجيكية وأميركيين اثنين من نيويورك ونيوجيرسي المجاورة.

وجرح 12 شخصا أيضا في الاعتداء، الذي يعد أسوأ هجوم على العاصمة المالية للولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

في سياق آخر أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت انسحاب الولايات المتحدة من ميثاق أممي بشأن الهجرة الآمنة والنظامية خلال السنة القادمة.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان إن ما يُسمى "إعلان نيويورك بشأن الهجرة" يتضمن العديد من الأحكام التي تتنافى مع سياسات الهجرة الأمريكية ومبادئ الهجرة في إدارة ترمب.

وأوضحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في البيان أن النهج العالمي في "إعلان نيويورك" غير متوافق مع السيادة الأمريكية، حسب تعبيرها.

وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة -من بينها الولايات المتحدة إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما- تبنت في سبتمبر/أيلول 2016 بالإجماع إعلانا سياسيا غير ملزم هو إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، يتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.

وشددت هيلي في البيان على أن قرارات الولايات المتحدة بشأن الهجرة يجب أن تحدد دائما من قبل الأميركيين والأميركيين وحدهم. وقالت في هذا الصدد، إن بلادها ستستمر "بسخائها" في دعم المهاجرين واللاجئين حول العالم، لكن "قراراتنا حول سياسات الهجرة يجب أن يضعها الأمريكيون دائما والأميركيون وحدهم".

وأضافت السفيرة أن بلادها ستقرر أفضل السبل للسيطرة على الحدود الأميركية، وعلى من سيسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة. وتحت إدارة ترمب وشعار "أمريكا أولا" الذي رفعه، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من التزامات دولية عديدة تم التوقيع عليها خلال إدارة الرئيس أوباما، وأهمها اتفاق باريس للمناخ. كما انسحبت الولايات المتحدة مؤخرا من منظمة اليونيسكو، واتهمتها "بالتحيز ضد إسرائيل".