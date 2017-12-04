بحث ممثلو قزوين وآبيك وألبرز فرص الإستثمار في محافظة ألبرز مع إثنين من كبار المستثمرين الألمان في المجالات الزراعية.

وخلال الإجتماع الذي عقد يوم السبت، قالت النائبة عن أهالي قزوين وآبيك وألبرز (غرب طهران) في مجلس الشورى الإسلامي حميدة زرآبادي: ان الإهتمام بالأمن الغذائي ونقل التقنية والعلوم الحديثة في المجال الزراعي هما من أولويات الخطة الخمسية للتنمية. وأعلنت زرآبادي دعمها للمستثمرين الأجانب في المجال الزراعي والصناعات الغذائية، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع المستثمرين الأجانب لرفع جودة المنتجات الغذائية وتعزيز عملية التصدير.

من جهته، شدد النائب الثاني عن أهالي قزوين وآبيك وألبرز داود محمدي على ضرورة نقل التقنيات المتعلقة بالمنتجات الزراعية الصحية والبعيدة عن المواد الفاقدة لمعايير الجودة إلى إيران.

هذا وقدم مملثو الشركتين الألمانيتين شرحاً مفصلاً عن الإمكانيات التي تتمتع به ألمانيا في مجال إنتاج المواد المتعلقة بالمنتجات الزراعية، معربين عن رغبتهم في التعاون مع محافظة ألبرز.