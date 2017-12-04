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رقم الخبر: 208432 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: اقتصاد  
تصدير سلع بقيمة 3ر1 مليار دولار إلى العراق عبر منافذ كرمانشاه
خلال 8 أشهر

تصدير سلع بقيمة 3ر1 مليار دولار إلى العراق عبر منافذ كرمانشاه

أعلن المدير العام لمصلحة الجمارك في محافظة كرمانشاه، خليل حيدري، ان سلعاً بقيمة 1 مليار و262 مليوناً و619 ألفاً و608 دولارات قد تم تصدير معظمها الى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية عبر جمارك المحافظة.

وقال حيدري: ان السلع المصدرة عبر منافذ المحافظة يبلغ وزنها مليونين و892 ألفاً و876 طناً عبر الجمارك والأسواق الحدودية في محافظة كرمانشاه الى خارج ايران. وأضاف: ان قيمة السلع المصدرة ارتفعت بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وتابع: ان معظم البضائع المصدرة عبر جمارك المحافظة هي بلاط السيراميك والأجهزة والمعدات المنزلية والمنظفات ومبردات المياه وأنواع الأكياس البلاستيكية والميلامين والبطاطا المحفوظة وأكياس التعبئة من البولي اثيلين والبولي بروبيلين ولفائف النايلون والإسمنت ومساحيق وسوائل الغسيل والطماطم الطازجة أو المبردة والرخام المصقول وصفائح الحديد والصلب ومعجون الطماطم والتي تم تصدير معظم السلع المذكورة إلى العراق.

ونوه حيدري الى أن السلع الايرانية التي اجتازت جمارك المحافظة في غضون الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري قد صدرت الى 38 بلداً في العالم.

 
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