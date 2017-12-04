أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد شريعتمداري، ان إنتاج سيارات الصالون في ايران زاد بنسة 21% خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت.

وقال الوزير شريعتمداري: خلال الأشهر السبعة المنصرمة زاد إنتاج الحافلات الكبيرة والصغيرة خلال هذه الفترة بنسبة 83% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ان إنتاج الشاحنات زاد بنسة 18%. ولفت شريعتمداري الى أن إنتاج الحاصدات الزراعية زاد خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة 123% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف: في مجال الجرارات الزراعية زاد الإنتاج بنسبة 24% خلال الأشهر السبعة الفائتة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار شريعتمداري الى أن جميع هذه الأمور تدل على النمو الصناعي في إنتاج المركبات الخفيفة والثقيلة والتخصصية، موضحاً ان هذه الوتيرة ستتواصل من خلال جهود الصناعيين في البلاد مع الإسراع في زيادة نسبة تصنيع قطع الغيار في داخل البلاد.

إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة (إيكاب) الايرانية لإنتاج السيارات إن خطوات إطلاق خط إنتاجي لسيارة (بيجو 301) والتي تطابق الإتفاق مع شركة بيجو الفرنسية يتم إنجازها حالياً. وأضاف حميد رضا معتمد، في تصريح أدلى به على هامش إقامة معرض طهران الدولي الثاني للسيارات، ان نشاطات شركة (ايكاب) تتوافق مع الإتفاق بين شركتي ايران خودرو الايرانية وبيجو الفرنسية لإنتاج السيارات وفق الجدول الزمني المحدد.

وعرضت شركة إيكاب سيارتين أنتجتهما مؤخراً، بيجو 2008 و508، أمام زوار المعرض، وفي ذات الوقت حازت سيارة (أوكسالت) على اهتمام الزوار أيضاً.