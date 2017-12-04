وأعلن ميري، في تصريح لوكالة مهر للأنباء، عن إنتهاء موسم حصاد الزعفران، مما أدى إلى انخفاض سعر الزعفران بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة في داخل البلاد. وأوضح انه تم تصدير نحو 84 طناً من الزعفران من محافظة خراسان (شرق البلاد)، ما يعادل 118 مليوناً و500 ألف دولار، بينما شهد العام الماضي (2015-2016) تصدير 60 طناً و213 كغ من الزعفران، ما يعادل 86 مليوناً و500 ألف دولار، إذ يعد ذلك ارتفاعاً بنسبة تناهز الـ26 في المئة في تصدير الزعفران حتى أواخر شهر أكتوبر الماضي. وأضاف: ان حوالي 90 في المئة من نسبة تصدير الزعفران الى خارج البلاد تعود لمحافظة خراسان الرضوية.