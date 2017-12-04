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رقم الخبر: 208430 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: اقتصاد  
إيران تصدّر أكثر من 118 مليون دولار من الزعفران

إيران تصدّر أكثر من 118 مليون دولار من الزعفران

كشف رئيس اللجنة الوطنية للزعفران في ايران، غلام رضا ميري، عن ارتفاع حجم تصدير الزعفران بنسبة 26 في المئة، إذ تم تصدير أكثر من 118مليون دولار حتى أواخر أكتوبر الماضي.

وأعلن ميري، في تصريح لوكالة مهر للأنباء، عن إنتهاء موسم حصاد الزعفران، مما أدى إلى انخفاض سعر الزعفران بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة في داخل البلاد. وأوضح انه تم تصدير نحو 84 طناً من الزعفران من محافظة خراسان (شرق البلاد)، ما يعادل 118 مليوناً و500 ألف دولار، بينما شهد العام الماضي (2015-2016) تصدير 60 طناً و213 كغ من الزعفران، ما يعادل 86 مليوناً و500 ألف دولار، إذ يعد ذلك ارتفاعاً بنسبة تناهز الـ26 في المئة في تصدير الزعفران حتى أواخر شهر أكتوبر الماضي. وأضاف: ان حوالي 90 في المئة من نسبة تصدير الزعفران الى خارج البلاد تعود لمحافظة خراسان الرضوية.

 
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