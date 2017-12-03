أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي أن جميع جوانب جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي لم تتضح بعد، واصفا فتنة داعش بأنها كانت فتنة عجيبة.

وخلال حفل للاحتفاء بذكرى الشهداء، وبمناسبة المولد النبوي الشريف، قال النائب حسين نقوي حسيني، ان البشرية مدينة بكل عزتها وعظمتها للنبي محمد (ص).

واضاف: إن اعداءنا وخاصة المثلث المشؤوم؛ الكيان الصهيوني واميركا والسعودية، أطلقوا فتنة كانوا يتصورون انها ستخلق شرخا داميا قد يدوم ما لا يقل عن 100 عام.

وصرح: انهم كانوا يتصورون انهم من خلال داعش يمكنهم ان يثيروا الصراعات في العالم الاسلامي لـ100 عام، ويثيروا المسلمين ضد بعضهم، الا ان محور المقاومة ومقاتليه تمكنوا من القضاء على هذه الفتنة.

وتابع: إن داعش كان فتنة عجيبة لم تتضح جوانبه بعد، وفي المستقبل ستتضح، وستسمعون في المستقبل اين تم تشكيل داعش وما كانت اهدافه وما هي الجرائم التي ارتكبها.

وأوضح: إن العديد من الجوانب الخفية لهذه الشجرة الملعونة لم تتضح بعد.. فلقد تم تشكيل داعش من اجل القضاء على الإسلام والقرآن والعالم الإسلامي.. وما شعارات "الله اكبر" و"لا اله الا الله" إلا مجرد لقلقة لسان، وكانت اميركا والكيان الصهيوني توجهانهما من وراء الكواليس.

وأردف: إن البعض أعلنوا انه تم حتى الآن إنفاق 137 مليار دولار على داعش، حيث اعترفوا هم أنفسهم ان نظام آل سعود أنفق 200 دولار على داعش والإرهابيين خلال السنوات السبع الماضية.