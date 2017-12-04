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رقم الخبر: 208428 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: اقتصاد  
زيادة صادرات مكثفات الغاز من حقل بارس الجنوبي

زيادة صادرات مكثفات الغاز من حقل بارس الجنوبي

أعلن المدير العام لجمارك منطقة بارس الجنوبي للطاقة، عن ارتفاع حجم صادرات مكثفات الغاز الطبيعي من المجمع بنسبة 4 بالمائة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت مليوناً و285 ألفاً و842 طناً بقيمة 504 ملايين و410 آلاف و97 دولاراً.

وأضاف أحمد بورحيدر، الأحد، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): انه تم خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي تصدير مليون و245 ألفاً و239 طناً من منتجات منطقة بارس الجنوبي بقيمة 594 مليوناً و498 ألفاً و393 دولاراً، وسجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 1% وزناً و33% قيمة.

وحقل بارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج الفارسي تتقاسمه إيران مع قطر ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 97ر50 ترليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحته نحو 7ر9 كيلومتر مربع. واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. ويحتوي الحقل على ما يقدر بـ1800 تريليون قدم مكعب (51 تريليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي، وحوالي 50 مليار برميل (9ر7 مليار متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي.

 
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