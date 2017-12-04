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رقم الخبر: 208427 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 40% من النفط الإيراني إلى أوروبا في نوفمبر

تصدير 40% من النفط الإيراني إلى أوروبا في نوفمبر

بلغت صادرات النفط الايراني الى الدول الأاوروبية نسبة 40 بالمئة من إجمالي الحجم التصديري للبلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني2017، فيما نجحت ايران بتصدير 60 بالمئة من نفطها الى الأسواق الآسيوية في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تصدرت الصين قائمة المستوردين بأكثر من 600 ألف برميل يومياً.

واستأنفت الشركات الأوروبية قبل نحو عامين وتحديداً بعد سريان الإتفاق النووي يناير/ كانون الثاني 2015، استيراد النفط الايراني، ومنها (شل) البريطانية-الهولندية، و(توتال) الفرنسية، و(إيني) الإيطالية، و(ساراس) الإيطالية، و(هلنك بتروليوم) اليونانية، و(ريسبول) الإسبانية.

وأشارت بيانات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الى أن ايران صدرت أكثر من 400 ألف برميل مكثفات، فيما لا تزال تتصدر كوريا الجنوبية كبار موردي مكثفات الغاز من ايران، حيث تستورد نصف الحجم، فيما يتم تصدير البقية لمنطقة الخليج الفارسي.

 
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