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رقم الخبر: 208426 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع حجم التداول في بورصة السلع الإيرانية بنسبة 7%
في الأسبوع الماضي

إرتفاع حجم التداول في بورصة السلع الإيرانية بنسبة 7%

شهدت بورصة السلع الإيرانية، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفاع حجم التداول بنسبة 7 في المائة، في حين بلغ حجم التبادل التجاري 580ر518 طناً بقيمة أكثر من 255 مليون دولار.

ووفقاً للعلاقات العامة والشؤون الدولية لبورصة السلع الإيرانية، تم خلال الأسبوع الماضي تداول 183 ألفاً و687 طناً من السلع بقيمة 8ر74 مليون دولار في منتدى الصناعة والتعدين. واشترى العملاء، في هذه القاعة، 110 آلاف طن من خام الحديد، و67 ألفاً و488 طناً من الصلب، و5 آلاف 740 طناً من النحاس، و130 طناً من الموليبديوم المركّز، و9 أطنان من المعادن الثمينة، و20 طناً من الألمنيوم، و10 كلغ من سبائك الذهب.

كما تم خلال أسبوع التداول المذكور بيع 009ر274 طن من السلع في قطاعي البترول والبتروكيماويات، بقيمة 6ر157 مليون دولار. وفي هذه الصالة أيضاً، تم بيع 834ر103 طن من القار، و830ر58 طن من المواد البوليمرية، و000ر21 طن من الوقود، و000ر16 و960 طناً من المواد الكيميائية، و950 طناً من الكبريت، و966 طناً من الزيت الأساسي، و420 طناً من عازل الرطوبة.

وخلال جلسة التداول الأسبوعية المذكورة آنفاً، شهدت صالة المنتجات الزراعية في البورصة الإيرانية صفقة بلغت 457ر59 طناً من السلع قيمتها أكثر من 8ر14 مليون دولار، منها 57 ألفاً و250 طناً من القمح، و1823 طناً من الذرة.

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تداول ألف طن من اللحوم المجمدة، و600 طن من زيت النخيل، و69 طناً من النفايات المعدنية، و16 طناً من الأنيلين.

 
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