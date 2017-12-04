جاء ذلك غداة إبرام شركة سكك الحديد الايرانية وشركة ايرانيان لصناعة سكك الحديد (ايريكو) صفقة مع شركة (هيونداي روتيم) لصناعة 450 عربة، في غضون 6سنوات ونصف.

وأوضح ناصر صوفي المدير التنفيذي لـ(ايريكو)، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأن خط إنتاج (ايريكو) سيقوم بتصنيع 300 عربة وشركة (هيونداي روتيم) 150 عربة بهدف تسليمها الى ايران. وأوضح أنه بحسب العقد المبرم بين الشركات الثلاث، فان الشركة الكورية ستمنح الشركتين الايرانيتين جزءاً من منتوجات قطع الغيار. وبين أنه يتعين توظيف قسم من تمويل صناعة العربات في كوريا الجنوبية بصفتها الجهة المانحة، مستدركاً أن إنتاج وبيع جميع القطع ليست لكوريا حصراً، حيث يتم توريد محرك ونظام المكابح بالعربات من ألمانيا على سبيل المثال.