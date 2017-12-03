واعرب عبدالرضا رحماني فضلي، في برقية وجهها بمناسبة يوم المجلس، عن امله باتخاذ خطوات ايجابية ترمي لتعميم الاقتصاد والقضاء على الفقر والحرمان من المجتمع ورفع الانتاج وتوفير فرص العمل في البلاد بفضل تسمية قائد الثورة للعام الجاري بـ"عام الاقتصاد المقاوم والانتاج وفرص العمل"، وفي ظل التعاضد والتكاتف القائم بين المجلس والاجهزة التنفيذية في البلاد.

ولفت الى ان يوم المجلس يذكر بالشجاعة التاريخية للنائب الشهيد السيد حسن مدرس في الدفاع عن حقوق الشعب الايراني والذي استطاع اثناء المرحلة المظلمة والاستبدادية لرضا بهلوي بث اشعاع الامل بين صفوف المطالبين بالحرية في ايران.