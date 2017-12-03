* ابريسكي: لا يحق لأي بلد ان ينقض الاتفاق النووي بشكل متفرد

قال نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية - الايرانية نوربرت ابريسكي ان الاتفاق النووي شكّل فرصا للدول الاوروبية وخاصة بولندا لتنمية علاقاتها الاقتصادية مع ايران؛ مؤكدا انه لا يحق لأي دولة ان تنقض هذا الاتفاق من جانب واحد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المسؤول البولندي برئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي.

و وصف ابريسكي ايران بانها دولة هامة في المنطقة؛ مؤكدا رغبة الحكومة والبرلمان البولنديين في تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ ومردفا ان بلاده لا تواجه اي قيود في مجال تطوير العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية مع ايران.

الى ذلك، قال بروجردي خلال اللقاء، ان برلماني البلدين ايران وبولندا قادران على توفير ارضيات النهوض بمستوى العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات البرلمانية بينهما.

ودعا رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الى تظافر الجهود الدولية لتجفيف جذور الارهاب في ارجاء العالم.

ونوّه بروجردي الى ان الاتفاق النووي اتاح ظروفا جديدة للتعاون بين الاتحاد الاوروبي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مصرحا ان الدول التي تنتظر القرارات الامريكية تعدّ الخاسر الرئيسي في سوق المنافسة الدولية.

وتابع قائلا: إن سياسات حكومة ترامب تثير الصراعات وتزيد من حدة التوترات في المنطقة.

من جانب اخر، التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – البولندية سيد مهدي فرشادان بنظيره البولندي نوربرت ابريسكي وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد فرشادان خلال اللقاء استعداد مجموعة الصداقة النيابية (الايرانية – البولندية)، وفي سياق تيسير العلاقات الثنائية، لتعزيز التعاون مع اعضاء البرلمان في بولندا؛ مضيفا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب باستثمار الشركات البولندية الكبيرة داخل البلاد.

الى ذلك، اكد ابريسكي في هذا اللقاء رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثقافية والعلمية مع ايران؛ مصرحا ان جامعات بولندا ترغب في التعاون الاكاديمي ومبادلة الاساتذة والطلبة الجامعيين مع ايران.