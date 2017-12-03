أكد رئيس السلطة القضائية في ايران، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدفع اليوم ثمن صمودها، ولو كانت مثل الأنظمة الرجعية تتذلل لأميركا وأذنابها، لما كان الوضع اليوم هكذا.

وخلال كلمته في ملتقى "الدستور ومبادئ الثورة الإسلامية" بمناسبة الذكرى السنوية للمصادقة على الدستور، قال آية الله صادق آملي لاريجاني ان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية نظام فريد من نوعه، إذ أن حاكمية الدين الشعبية تبلورت فقط في هذا الدستور.

وأوضح ان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية تحدى نظام الليبرالية الغربية التي كانت تدعي ان الليبرالية نهاية التاريخ وأن جميع أنظمة العالم ستؤول الى الليبرالية عندما تصل الى العقلانية، مؤكدا ان نظام الجمهورية الاسلامية مبني على أساس النظرة التوحيدية.

وبين انه من الطبيعي ان يواجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المشكلات، الا انه مضى في مساره التكاملي، فمنذ بداية الثورة وقف المنافقون ضد النظام، وأخذوا يطلقون التهم ضد المقربين من الإمام الخميني (رض)، وصولا الى الحظر الشامل والحرب المفروضة (التي فرضها صدام على ايران في 1980)، وحتى يومنا هذا لم يقل حقد الأعداء ضد الجمهورية الاسلامية.. ففي اوائل الثورة كانوا يقولون ان الجمهورية الاسلامية لن تستمر اكثر من شهرين، وشنوا ضدها مختلف الهجمات ومحاولات الانقلاب، الا ان هذا النظام واصل حياته ببركة دماء الشهداء، واليوم تقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في موقع مقتدر بالمنطقة.

وصرح آية الله آملي لاريجاني ان الجمهورية الاسلامية تدفع اليوم ثمن صمودها، ولو كانت مثل الأنظمة الرجعية بالمنطقة تتذلل لأميركا وأذيالها، لما كان الوضع اليوم هكذا، وهذا هو ثمن اي مبادرة جديدة في الفلسفات السياسية العالمية.

وأردف آية الله لاريجاني ان بعض الباحثين الاجتماعيين الغربيين يروجون هذه الفكرة بأن العلمانية ستسود العالم أجمع ولن يعود هنالك مكان للفكر الديني، الا انهم يعترفون اليوم بأن الفكر الديني تم إحياؤه؛ ومن غير الجمهورية الاسلامية الايرانية أحيا هذا الفكر في العالم؟ مضيفا: إن من ينظر من الخارج يدرك مدى الهزة التي أطلقتها الجمهورية الاسلامية والإمام الخميني (رض) في العالم.