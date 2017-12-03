  • الأحد ١٤ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208421 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:52 الاقسام: محليات  
لاريجاني: نهجنا في مكافحة الإرهاب واضح وليست لدينا أطماع في أراضي الآخرين

لاريجاني: نهجنا في مكافحة الإرهاب واضح وليست لدينا أطماع في أراضي الآخرين

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان اعداء الشعب الايراني مثل اميركا والكيان الصهيوني يسعون لتقويض الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1.
وفي حوار تلفزيوني اشار لاريجاني الى ظروف اليوم بعد الاتفاق النووي، حيث بإمكان ايران بيع النفط مثلما كانت في الماضي قبل الحظر وتم تفعيل الضمانات للملاحة البحرية واصبحت البتروكيمياويات والصناعات الاخرى اكثر انسيابية للمنتجين، وبطبيعة الحال لم تحل جميع المشاكل الا انه تم حل الكثير منها.
واضاف، انه بناء عليه فان اخرين مثل اميركا والكيان الصهيوني وهم أعداء أرادوا تقويض الاتفاق النووي.
واضاف، ينبغي ان نعلم بان هذا الطريق تم اختياره بدقة وبصوابية وكان ظروريا لظروف الاقتصاد الايراني في الوقت الحاضر، وعلينا اليوم رصد الامور بيقظة آملين بأن يكون مآله جيدا.
وقال لاريجاني، ان احدى النقاط هي انهم فيما عدا الضغوط الاقتصادية قد اوجدوا اجماعا (ضد ايران) وتناغموا في هذه الضغوط وحتى ان بعض الدول الصديقة لنا اعتذرت لعدم مساعدتنا، الا ان هذه الهيمنة قد زالت الان وهذه نقطة مهمة ينبغي علينا التحرك بموجبها بحيث يصبحوا (الاميركيون) في عزلة.
واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان تصدي ايران للارهاب في العراق كان إجراء هاما للغاية، مشيدا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري وقائده الباسل اللواء قاسم سليماني.
واضاف: إن نهج ايران في مكافحة الارهاب واضح، وليس لدينا ما نخفيه، وليست لدى ايران أية أطماع في أراضي الآخرين، وان طرح قضايا مثل الهلال الشيعي أمر خاطئ.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/4389 sec