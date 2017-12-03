وفي حوار تلفزيوني اشار لاريجاني الى ظروف اليوم بعد الاتفاق النووي، حيث بإمكان ايران بيع النفط مثلما كانت في الماضي قبل الحظر وتم تفعيل الضمانات للملاحة البحرية واصبحت البتروكيمياويات والصناعات الاخرى اكثر انسيابية للمنتجين، وبطبيعة الحال لم تحل جميع المشاكل الا انه تم حل الكثير منها.

واضاف، انه بناء عليه فان اخرين مثل اميركا والكيان الصهيوني وهم أعداء أرادوا تقويض الاتفاق النووي.

واضاف، ينبغي ان نعلم بان هذا الطريق تم اختياره بدقة وبصوابية وكان ظروريا لظروف الاقتصاد الايراني في الوقت الحاضر، وعلينا اليوم رصد الامور بيقظة آملين بأن يكون مآله جيدا.

وقال لاريجاني، ان احدى النقاط هي انهم فيما عدا الضغوط الاقتصادية قد اوجدوا اجماعا (ضد ايران) وتناغموا في هذه الضغوط وحتى ان بعض الدول الصديقة لنا اعتذرت لعدم مساعدتنا، الا ان هذه الهيمنة قد زالت الان وهذه نقطة مهمة ينبغي علينا التحرك بموجبها بحيث يصبحوا (الاميركيون) في عزلة.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان تصدي ايران للارهاب في العراق كان إجراء هاما للغاية، مشيدا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري وقائده الباسل اللواء قاسم سليماني.

واضاف: إن نهج ايران في مكافحة الارهاب واضح، وليس لدينا ما نخفيه، وليست لدى ايران أية أطماع في أراضي الآخرين، وان طرح قضايا مثل الهلال الشيعي أمر خاطئ.