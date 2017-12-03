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رقم الخبر: 208420 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:48 الاقسام: محليات  
قائد الثورة: لا ينبغي السماح بنسيان ذكرى الشهداء إثر بعض المظاهر الخداعة والكاذبة
مستقبلاً المعنيين بمؤتمر إحياء ذكرى 12 ألف شهيد بمحافظة آذربايجان الغربية

قائد الثورة: لا ينبغي السماح بنسيان ذكرى الشهداء إثر بعض المظاهر الخداعة والكاذبة

* افضل الوجوه المشرقة في تاريخنا خلال القرون الأخيرة هم الشباب المضحون
أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي (حفظه الله) أهمية إحياء ذكرى الشهداء، مضيفا أنه لا ينبغي السماح بنسيان ذكرى الشهداء إثر بعض المظاهر الخداعة والكاذبة.
وفي كلمة له لدى استقباله المعنيين بمؤتمر إحياء ذكرى 12 ألف شهيد بمحافظة اذربايجان الغربية، أشار آية الله الخامنئي الى أهمية إحياء ذكرى الشهداء وأسمائهم وروح التضحية والشهادة، وقال: إن افضل الشخصيات والوجوه المشرقة في تاريخنا خلال القرون الأخيرة، هم الشباب المضحون الذين هبوا للدفاع عن البلاد والثورة.
ولفت قائد الثورة الاسلامية الى هذه الحقيقة التاريخية، بأن عدم مشاركة الرجال المضحين في الساحة، يصيب البلاد بالذل، وفي اي وقت حضر الرجال الابطال في الساحة كما في فترة الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها صدام على ايران للفترة 1980-1988)، أدى ذلك الى شموخ البلاد وعزتها، مضيفا: لا ينبغي السماح بنسيان ذكرى الشهداء او إصابتها بالقدم بسبب بعض الظواهر الخداعة والعظمة الكاذبة، مؤكدا ان فعاليات من قبل مؤتمر إحياء ذكرى الشهداء، هو الترياق لسم تلك المؤامرات والتحركات السامة.
وأكد سماحة قائد الثورة ضرورة تعريف جميع الايرانيين بالخصائص والميزات المعنوية لآذربايجان الغربية، وأوضح: عادة عندما يراد التعريف بمحافظة اذربايجان الغربية يشار الى المعالم السياحية او المشكلات التي تواجهها المحافظة، في حين ان هذه المحافظة صمدت ببسالة أمام الحوادث والفتن، ويجب ان يتعرف الشعب على هذه العظمة والبسالة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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