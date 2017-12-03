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رقم الخبر: 208419 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 15:51 الاقسام: منوعات  
تحركت جثة الرضيع ففضحت إهمال المستشفى!

تحركت جثة الرضيع ففضحت إهمال المستشفى!

أعلنت مستشفى في نيودلهي وفاة توأمين، لكن علامات الحياة ظهرت على أحدهما في الطريق إلى المقبرة، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال ديبيندرا باثاك المتحدث بإسم شرطة دلهي: «لقد سعينا للحصول على تفاصيل الحادث، ويبدو من الوهلة الأولى أنها حالة صادمة من الإهمال» مضيفاً أن الأسرة قدمت شكوى.

ونقلت قناة «إن دي تي في» الإخبارية عن جد التوأمين قوله إنه تم إبلاغ العائلة بأن أحد الطفلين، وهي رضيعة مبتسرة، 22/ أسبوعاً/ توفيت.

وتم إبلاغ الأسرة في البداية بأن الطفل الآخر/ذكر/ في حاجـــــة إلى عناية مركزة، ولكن بعد ساعات قليلة تم إبلاغها بأنه توفي أيضاً وتم تسليم الجثتين لذويهما.

وأصيبت الأسرة بالصدمة عندما بدأ الطفل في التحرك في كيس الجثث بعد ساعة من خروجه من المستشفى.

ونُقل عن الجد برافين مالك قوله إنه تم نقل الطفل سريعا إلى مستشفى آخر، حيث استقرت حالته وما زال يتنفس.

وكتب رئيس وزراء دلهي آرفيند كجريوال عبر موقع تويتر أنه أمر بإجراء تحقيق وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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