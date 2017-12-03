  • الأحد ١٤ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208416 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 15:45 الاقسام: منوعات  
صورة تكشف جريمة بحق رضيع.. وتقود الفاعل للسجن المؤبد

صورة تكشف جريمة بحق رضيع.. وتقود الفاعل للسجن المؤبد

قضت محكمة بريطانية، بسجن رجل مدى الحياة بعد إدانته بجريمة قتل طفل رضيع عام 1968.

وذكرت وكالة (فرانس برس) أن المدان ديفيد ديرلوف البالغ حاليا 71 عاماً ادعى حينها أن الطفل سقط عن السرير وأصيب في الرأس.

وتوفي الطفل بول بوث وهو ابن زوجة القاتل بسبب إصابة بالغة في الدماغ ناجمة عن ارتجاج في الجمجمة وكان حينها يبلغ 19 شهراً.

لكن تطوراً حدث أخيراً أدى إلى كشف الحقيقة، عندما تذكر شقيق الضحية بيتر بوث الذي كان في الثالثة من العمر حينها، لدى رؤيته صورة عائلية أنه رأى زوج والدته يرمي بشقيقه الصغير على المدخنة.

وقادت شهادته إلى توقيف ديفيد ديرلوف سنة 2015 واتهامه بالقتل. وكان الرجل المتقاعد قد انفصل عن والدة الفتيين التي توفيت بعد عامين من المأساة. وأصبح الرجل بعدها أباً لطفلين.

وتقاطعت شهادة بيتر بوث مع آثار كدمات عثر عليها على جثة الضحية خصوصاً عند الكاحلين.

وبعد نحو 50 عاماً على وفاة الطفل، حكم على ديرلوف الذي نفى الاتهامات الموجهة له، بالسجن مدى الحياة مع مدة إجبارية تبلغ 13 عاماً.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6237 sec