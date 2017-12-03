  • الأحد ١٤ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208415 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:00 الاقسام: محليات  
اللواء جعفري: الاعداء اضمروا المساس بالامن في بعض المناطق الغربية للبلاد

اللواء جعفري: الاعداء اضمروا المساس بالامن في بعض المناطق الغربية للبلاد

كشف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية 'اللواء محمد علي جعفري' عن ان بعض المحافظات الغربية للبلاد بما فيها اذربايجان الغربية وكردستان كانت ضمن المناطق التي اضمر الاعداء اثارة الفوضى الامنية فيها مماثلا لما يجري في سوريا.

وفي كلمته بمؤتمر 'الـ 12 الف شهيد' الذي انطلق اليوم الاحد في مدينة ارومية مركز محافظة اذربايجان الغربية، قال اللواء جعفري ان الاعداء المنهزمون حاولوا فصل هذه المحافظات عن ايران ونقل الفوضى انطلاقا منها الى باقي انحاء البلاد.

ولفت الى ان مؤامرة 'كردستان الكبرى' احبطت عن بكرة ابيها؛ مصرحا ان الاعداء جندوا كافة طاقاتهم لزعزعة الامن في هذه المنطقة لكنها فشلت الواحدة تلو الاخرى.

ونوّه القائد العام للحرس الثوري الى القول، ان هذه المؤامرات فشلت بفضل الجهود وتضحيات الشعب الايراني الغيور.

وفي معرض الاشارة الى الانجازات الاخيرة في سياق الحرب ضد الارهاب، اكد اللواء جعفري انه برغم المؤامرات العديدة للاعداء لكن الامن في ايران بات اكثر قوة اليوم كما تحققت الانتصارات الاقليمية (ضد الارهاب) في سوريا والعراق.

وعزا اللّواء جعفري غضب الاعداء من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الهزائم المكررة التي تكبدوها؛ مؤكدا على انهم اصيبوا بالحيرة في مواجهة النهضة الاسلامية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اثني اللواء جعفري على الدعم المالي والروحي الذي جسّده ابناء محافظة اذربايجان الغربية في سياق الدفاع الجمهورية الاسلامية الايرانية، طوال السنوات مابعد انتصار الثورة وخاصة خلال فترة الثمانية اعوام من الدفاع المقدس.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0666 sec