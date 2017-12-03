كشف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية 'اللواء محمد علي جعفري' عن ان بعض المحافظات الغربية للبلاد بما فيها اذربايجان الغربية وكردستان كانت ضمن المناطق التي اضمر الاعداء اثارة الفوضى الامنية فيها مماثلا لما يجري في سوريا.

وفي كلمته بمؤتمر 'الـ 12 الف شهيد' الذي انطلق اليوم الاحد في مدينة ارومية مركز محافظة اذربايجان الغربية، قال اللواء جعفري ان الاعداء المنهزمون حاولوا فصل هذه المحافظات عن ايران ونقل الفوضى انطلاقا منها الى باقي انحاء البلاد.

ولفت الى ان مؤامرة 'كردستان الكبرى' احبطت عن بكرة ابيها؛ مصرحا ان الاعداء جندوا كافة طاقاتهم لزعزعة الامن في هذه المنطقة لكنها فشلت الواحدة تلو الاخرى.

ونوّه القائد العام للحرس الثوري الى القول، ان هذه المؤامرات فشلت بفضل الجهود وتضحيات الشعب الايراني الغيور.

وفي معرض الاشارة الى الانجازات الاخيرة في سياق الحرب ضد الارهاب، اكد اللواء جعفري انه برغم المؤامرات العديدة للاعداء لكن الامن في ايران بات اكثر قوة اليوم كما تحققت الانتصارات الاقليمية (ضد الارهاب) في سوريا والعراق.

وعزا اللّواء جعفري غضب الاعداء من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الهزائم المكررة التي تكبدوها؛ مؤكدا على انهم اصيبوا بالحيرة في مواجهة النهضة الاسلامية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اثني اللواء جعفري على الدعم المالي والروحي الذي جسّده ابناء محافظة اذربايجان الغربية في سياق الدفاع الجمهورية الاسلامية الايرانية، طوال السنوات مابعد انتصار الثورة وخاصة خلال فترة الثمانية اعوام من الدفاع المقدس.