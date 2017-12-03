قال «كمال خرازي» رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية ان حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وانصارالله في اليمن هي تيارات دينية وأن الاستقرار في المنطقة منوط بالتعامل معها.

وأضاف خرازي الذي كان يتحدث على هامش الاجتماع الامني لمنطقة غرب آسيا تمهيدا لمؤتمر طهران الامني ان هكذا اجتماعات والتي تهدف لدراسة اوضاع المنطقة قد تصل في نهاية المطاف لرؤية عن كيفية ايجاد الاستقرار والثبات في غرب آسيا.

وأشار الى الدور الايراني في مكافحة الارهاب مشيدا بنماذج يحتذى بها مثل حزب الله الذي وقف بوجه الكيان الصهيوني والحشد الشعبي العراقي الذي ساعد الجيش العراقي في القضاء على الارهاب التكفيرى وانصارالله في اليمن كلها كانت حركات شعبية قاومت الاعداء لذا لا يمكن انكارها مؤكدا ان تحقيق السلام في المنطقة رهن بالتعامل معها.