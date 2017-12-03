دان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي تصريحات الرئيس الفرنسي أيمانوئل ماكرون بشأن الحشد الشعبي قائلا انه لولا الحشد الشعبي لوصلت داعش الى قلب باريس ونستغرب ازدواجية المواقف لدى فرنسا.

وحسب بيان نشره مكتب الشيخ حمودي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي فقد ندد بالتصريحات الاخيرة للرئيس الفرنسي إيمانوئل ماكرون بشأن مطالبته بحل هيئة رسمية، قانونية كالحشد الشعبي، مؤكدا أن ذلك يعد تدخلا سافرا بشؤون العراق الداخلية ومرفوضا تمامآ من جميع أبناء الشعب .

وقال الشيخ حمودي انه كان الأجدر بالرئيس الفرنسي ان يكون «وفيا» لتضحيات هؤلاء الأبطال التي لولاها لكانت عصابات داعش الْيَوْمَ في قلب باريس، موضحا ان العراقيين كانوا ينتظرون من المجتمع الدولي سيما فرنسا الاشادة بالمقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم الزكية نيابة عن كل فرد موجود في هذا العالم.

وتأسف حمودي لتجاوز ماكرون للسياق الدبلوماسي وتعارضه علنا مع نصوص الدستور الفرنسي، مستغربا من ازدواجية المواقف لدى فرنسا، ففي الوقت الذي نجد فيه ماكرون وبقية رؤوساء العالم يرفضون أي تدخلات خارجية بشؤونهم، نرى الْيَوْمَ هناك من يتدخل «وامام وسائل الاعلام» بقضايا الدول الاخرى !!