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رقم الخبر: 208412 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 15:02 الاقسام: منوعات  
في هذا المطعم تناول وجبة غذاء مجانية لمدة عام!

في هذا المطعم تناول وجبة غذاء مجانية لمدة عام!

أعلنت سلسلة مطاعم في ولاية جورجيا الأمريكية عن تقديمها طعام الغذاء لمدة عام مجانا لأي شخص يدلي بمعلومات تهم إدارة المطعم.

وقال موقع (نوتيتسي دلموندو) الإيطالي، أن سلسلة مطاعم (تشيك فيل أيه)، أعلنت عن وجبة الغذاء المجانية لمدة عام لمن يدلي بمعلومات عن سارق إحدى شاحناتها المستخدمة في خدامات توصيل الطعام.

وكانت إدارة المطعم قد نشرت على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك صوراً التقطتها كاميرات المراقبة، يظهر فيها المشتبه به في سرقة الشاحنة، وأرفقتها بالإعلان عن مكافأة من يدل عليه.

 

 

وأتى الإعلان عن المكافأة بثماره حيث نجح واحد ممن رأوا المنشور في التعرف على السارق، وقدم معلومات عن هويته لإدارة المطعم، ووعدهم بالإيقاع به، ولم تلبث إدارة المطعم بعد ذلك أن قامت بتحديث المنشور الخاصة بإعلان المكافأة قائلة إنه تم بالفعل حل المشكلة، موجهة الشكر إلى كل من ساعد على الوصول إلى تلك النتيجة.

وأشارت إدارة المطعم إلى أنها ستحتفظ بسرية هوية الشخص الذي قدم للمطعم المعلومات المطلوبة وحصل على الجائزة حفاظاً على خصوصيته.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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