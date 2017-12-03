وقال موقع (نوتيتسي دلموندو) الإيطالي، أن سلسلة مطاعم (تشيك فيل أيه)، أعلنت عن وجبة الغذاء المجانية لمدة عام لمن يدلي بمعلومات عن سارق إحدى شاحناتها المستخدمة في خدامات توصيل الطعام.

وكانت إدارة المطعم قد نشرت على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك صوراً التقطتها كاميرات المراقبة، يظهر فيها المشتبه به في سرقة الشاحنة، وأرفقتها بالإعلان عن مكافأة من يدل عليه.

وأتى الإعلان عن المكافأة بثماره حيث نجح واحد ممن رأوا المنشور في التعرف على السارق، وقدم معلومات عن هويته لإدارة المطعم، ووعدهم بالإيقاع به، ولم تلبث إدارة المطعم بعد ذلك أن قامت بتحديث المنشور الخاصة بإعلان المكافأة قائلة إنه تم بالفعل حل المشكلة، موجهة الشكر إلى كل من ساعد على الوصول إلى تلك النتيجة.

وأشارت إدارة المطعم إلى أنها ستحتفظ بسرية هوية الشخص الذي قدم للمطعم المعلومات المطلوبة وحصل على الجائزة حفاظاً على خصوصيته.