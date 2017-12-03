ألقت الشرطة اللبنانية القبض على 7 أشخاص بتهمة الاحتيال، عن طريق إيهام الضحايا بقدرتهم على استخراج سبائك ذهب من باطن الأرض.

واستخدم هؤلاء سبائك ذهبية مزيفة لإيهام الضحية بأن هناك كنزاً كبيراً تحت أرضه، وأن بإمكانهم استخراجه كله عن طريق السحر مقابل مبلغ مالي.

ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن بيان للشرطة قوله: إن الأشخاص الـ 7 من الجنسيتين اللبنانية والسورية، واعترفوا بأنهم حصلوا على أكثر من 100 ألف دولار من إحدى العمليات التي قاموا بها في مدينة صيدا الجنوبية ومناطق لبنانية أخرى.

وأفاد البيان بأنه بتفتيش منزل أحد أعضاء العصابة تم ضبط الأدوات التي تُستخدم في عمليات النصب، وهي عبارة عن 5 سبائك ذهبية مغشوشة وعدد من علب الكرتون على شكل سبائك ذهب وكمية من مادة الكوكايين.

وقال البيان: (بالتحقيق معهم اعترفوا أنهم يؤلفون عصابة نصب واحتيال، حيث أقدموا على عدة عمليات احتيالية عن طريق إيهام ضحاياهم باستخراج الذهب من قطعة أرض، عبر قيامهم بأعمال سحر وشعوذة وعرض سبائك ذهبية مزيفة، وقد أسفرت إحدى هذه العمليات عن حصولهم على مبلغ 100 ألف دولار أمريكي).