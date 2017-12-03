اشار «علي اكبر ولايتي» أمين المجمع العالمي للصحوة الاسلامية خلال مؤتمر «طلوع الحقيقة» إلى رسالة قائد الثورة إلى الشباب الغربي موضحا أنها عمل ابتكاري مهم لتبيان الحقيقة وهي الاسلام.

وأضاف ولايتي: أن حياة قائد الثوره الاسلاميه وقبل الثورة كانت مكرسة لخدمة العالم الإسلامي من خلال ترجمة اعمال «سيد قطب» وتحليل دور المسلمين في تحرير الهند، ومشيراً إلى أن قائد الثورة كرر لمرات عدة انه لا يجب التركيز فقط على داخل بلدنا لأن الاسلام يواجه صراعات في مختلف الأصعدة.

ونوّه ولايتي إلى أن مطالب القائد الواضحة والتي لا شك فيها هي السعي الدائم من اجل توحيد العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الغرب يحاول باستمرار زج العالم الاسلامي في حالة من الانقسام والتفرقة ويرىد إحياء زمن الجاهلية في الإسلام.

وأوضح امين المجمع العالمي للصحوة الاسلامية، أن داعش هي عبارة عن النسخة السوداء لـ «بلاك ووتر» المرتزقة الذين تم دعمهم مالياً من الولايات المتحدة لقتل الناس وتقديم صورة مزيفة عن الإسلام كي يجعلوا الناس ينفرون من الإسلام وفي نهاية المطاف يمهدون الطريق لرفض الإسلام بصورته الجديدة.

وشدد ولايتي على أن مادام الاسلام موجودا فإن الكفاح والنضال حاضران مؤكداً أن للكفاح والنضال وجهين لا يمكن فصلهما عن بعض وهما الوجه النظري والعملي ولا يكتمل الكفاح بوجود احدهما ونبذ الآخر.