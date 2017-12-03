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رقم الخبر: 208409 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 14:55 الاقسام: منوعات  
التشيك تحتفي بعبقرية نابليون في (أوسترليتز)

التشيك تحتفي بعبقرية نابليون في (أوسترليتز)

شارك المئات في إعادة تمثيل لمعركة أوسترليتز التي حقق فيها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت أشهر انتصاراته حيث دوت أصوات المدافع وضربت سنابك الخيل الأرض في ساحة تلك المعركة.

وشهدت هذه المعركة المعروفة بإسم معركة الأباطرة الثلاثة التي وقعت في الثاني من ديسمبر من عام 1805 انتصار جيش نابليون على قوة روسية نمساوية أكبر من خلال أسلوب عبقري في التكتيك العسكري.

وارتدى المشاركون في هذا الحدث الذي تقيمه التشيك سنويا أزياء عسكرية تاريخية ولوحوا ببنادق ومسدسات وسيوف وهم يعيدون تمثيل المعركة التي يعتبرها مؤرخون واحدة من أهم المعارك في حروب نابليون.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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