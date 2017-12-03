شارك المئات في إعادة تمثيل لمعركة أوسترليتز التي حقق فيها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت أشهر انتصاراته حيث دوت أصوات المدافع وضربت سنابك الخيل الأرض في ساحة تلك المعركة.

وشهدت هذه المعركة المعروفة بإسم معركة الأباطرة الثلاثة التي وقعت في الثاني من ديسمبر من عام 1805 انتصار جيش نابليون على قوة روسية نمساوية أكبر من خلال أسلوب عبقري في التكتيك العسكري.

وارتدى المشاركون في هذا الحدث الذي تقيمه التشيك سنويا أزياء عسكرية تاريخية ولوحوا ببنادق ومسدسات وسيوف وهم يعيدون تمثيل المعركة التي يعتبرها مؤرخون واحدة من أهم المعارك في حروب نابليون.