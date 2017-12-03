قال وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» في معرض تأكيده على أن ظاهرة الاسلاموفوبيا قد نشأت قبل تشكيل داعش، قال: «ان بث بعض الرسائل وتقديم صورة مشوهة عن الإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية عن طريق ظاهرة «الإسلاموفوبيا» و«الايرانوفوبيا» والتخويف من الشيعة، هدف جاد سعى الغربيون لتحقيقه منذ انهيار الإتحاد السوفيتي ولحد الآن».

وأشار ظريف اليوم الأحد خلال ملتقى «بزوغ الحقيقة» الذي عقد في طهران بهدف إحياء ذكرى توجيه قائد الثورة الإسلامية رسائله التاريخية الى الشباب الغربي، أشار الى التطور الهائل في توزيع القوة على ساحة العلاقات الدولية في عالمنا اليوم، وقال: «ان قائد الثورة الإسلامية والإمام الراحل (رض) لديهما معرفة دقيقة وعميقة حول هذا التطور العالمي».

وأضاف: ان الغربيين قد اقتنعوا أخيرا بأن مرحلة «الإنتقال» التي تمر بها الكثير من البلدان تتسم بميزة خاصة وهي اننا نتحرك نحو عالم «ما بعد الغرب» وهذا لا يعني أن الغرب قد فقد أهميته في العالم الراهن لكنه يعني انه ولأول مرة في التاريخ المعاصر قد طرات تطورات ما على صعيد العلاقات الدولية ادت الى نشأة عهد جديد خارج إطار العالم الغربي وعلى يد غيره.

واستمر ظريف في السياق ذاته: ان العالم الغربي كان دوما بحاجة الى اختلاق عدو ما لتبرير سياساته الخاطئة وأخطائه الستراتيجية.

وتابع: «ان ظاهرة الإسلاموفوفيا قد نشأت قبل داعش وعلىنا ان لا ننسى ان داعش لم يكن سبب الخوف من الإسلام كما ان نشأة الطالبان في افغانستان لم تكن السبب الرئيس للخوف من الإسلام».

وأضاف وزير الخارجية في نفس الصدد، ان فكرة استبدال العدو السابق بعدو جديد، قد نشأت قبل تفشي مظاهر الوحشية الجديدة باسم الاسلام في أرجاء العالم لان العدو كان دوما يشعر بحاجة لاختلاق خطر جديد.

وأشار ظريف: «في نفس تلك الحقبة التاريخية الحساسة وتفشي ظاهرة التخويف من الاسلام وتكريس العداء تجاهه الذي يتمثل في ظاهرة «داعش» المخزية والتي تتسم ببربرية القرون الوسطى، في نفس تلك الحقب وجه قائد الثورة الإسلامية تلك الرسائل التاريخية».

وأكد ظريف: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية مصلح اجتماعي وهو ينظر الى مستقبل المجتمع الدولي كمجوعة واحدة ومنسجمة تمر من مرحلة «الإنتقال».

وقال: «العنوان الذي اطلقناه على مجموعة رسائل قائد الثورة الإسلامية هو «الفهم المشترك» وهذا يعني اننا أبناء العالم جميعا نستقل سفينة واحدة وأن هذا الموضوع مثار قلق وموضع اهتمام للعالم بأسره».