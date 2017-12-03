كنت أتابع بالأمس حواراً أجرته إحدى الفضائيات المنصفة والموضوعية بين مجرم وضحية!! بين قاتل ومقتول!! ولكل واحد منهما الحق والوقت المتساوي في الدفاع عن وجهة نظره..

واحد سعودي من الرياض يدافع ويوضح ويبرر «عاصفة الحزم» يعني الحرب التي شنتها بلاده على اليمن منذ ثلاث سنوات.. والآخر يمني أيضاً يدافع عن شعبه في التصدي لهذا العدوان.

للوهلة الأولى تبدو المسألة مضحكة.. كيف يحتار جمهور المشاهدين في الحكم بين جلاّد وضحية؟! بين قاتل ومقتول؟! بين مجرم ومظلوم؟! السعودية جمعت قدرات وقوات وأسلحة عدّة دول في تحالف عسكري!! ضد مين؟! ضد اليمن.. وراحت تقصفه منذ ثلاثين شهراً بكل أنواع الأسلحة.. وعملت حصار خانق ونشرت وباء الكوليرا.. والقتلى والجرحى بعشرات الآلاف، والضحايا بمئات الآلاف، والجوعى والمشردين.. ومن يحصد بهم المرض بالملايين!!..

بالمقابل قامت الدنيا ولم تقعد لأن اليمنيين أطلقوا صاروخاً وصل الى الرياض.. ولا مقتول ولا مجروح!! هذه جريمة كبرى ارتكبها اليمنيون!! كيف انفجر صاروخهم في سماء الرياض وأزعج أهلها بالصوت وربما شعر بعضهم بالخوف والرعب!!..

بالله عليكم أيّها الأحبة عندما يتحاور هذان المندوبان أمام الناس.. والناس تبقى محتارة!! لا تدري ايش تقول، ولا تقدر أن تحكم أين الحق وأين الباطل!! أليس هذا مضحكاً ومؤلماً في نفس الوقت؟!..

كان السعودي يصرخ أنتم أطلقتم على الرياض صاروخاً ايرانياً.. وكان اليمني يقول بهدوء لماذا كل هذه الضجّة على منشأ الصاروخ؟!.. قامت الدنيا ولم تقعد بالزعم أنه ايراني!! وفي نفس الوقت يجري التعتيم على أصل الجريمة وأصل الموضوع.. أننا في اليمن نتعرض لأسوأ محرقة وكارثة انسانية!! جريمتنا أننا استعملنا صاروخاً تزعمون أنه ايراني.. طيّب ماذا لو استعملنا صاروخاً صينياً؟! أو روسياً؟! بل وحتى ممكن أن يكون أمريكياً.. هل تنتهي المشكلة؟!..

إذا ضربناهم -والكلام للإعلامي اليمني- بصاروخ ايراني فهذا حرام.. وإذا هم ضربونا بألف صاروخ أمريكي فهذا حلال!! تزعم السعودية أننا عملنا انقلاب على الحكومة الشرعية وعليه عملوا حرباً ضروساً علينا..

طيّب هذا محمد بن سلمانكم أيضاً عمل انقلاب.. وأطاح بـــــــ ولي العهد ووزير الداخلية ووزير الحرس الوطني اللي هو متعب ابن الملك السابق.. ومعهما عشرات الأمراء والوزراء والأثرياء و«كبارات» البلد.. وانفرد بالحكم.. هل يكفي هذا الإنقلاب لأن يكون سبباً لأن نحاربكم أو نطلق عليكم الصواريخ؟! ولا نوقفها حتى يعود الحكم للشرعية اللي يمثلها بن نايف ومتعب والوليد وغيرهم؟!..