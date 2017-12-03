يلجأ الكثير من الأشخاص للتعرض للشمس للهروب من برودة الطقس في الشتاء، إلا أن وقت الظهيرة يمثل خطورة كبيرة على الجلد في انتشار الأشعة فوق البنفسيجية الضارة على الجلد، والتي تنتشر خلال الفترة من 11 إلى 2 ظهرا.

وقالت الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، إن التعرض للشمس في وقت الظهيرة يضر بالجلد وخاصة في منطقة الوجة والكفين أكثر المناطق المتعرض للأشعة الضارة، كما أن خطورة الشمس في هذا التوقيت لا تختلف من فصل لآخر فهي واحدة في كل فصول العام ولابد من الابتعاد عنها.

وأضافت أن التعرض لأشعة الشمس للحصول على الفيتامينات اللازمة للجسم، وخاصة فيتامين د يتطلب توقيت الشروق والغروب للاستفادة منها بدون ضرر، موضحة أن أبرز الأمراض التي تصيب الجلد بسبب أشعة الشمس ،

التهاب واحمرار الجلد والشعور بحكة أحيانا.ظهور بقع ودوائر بنية. ظهور علامات للنمش تختلف عن النمش الوراثي التهاب في فروة الرأس. اسمرار تحت العين. انتشار التجاعيد والشيخوخة في البشرة على المدى الطويل.