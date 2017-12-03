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رقم الخبر: 208401 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:03 الاقسام: اجتماعيات  
شاي الزعتر.. فوائد علاجية جمة

شاي الزعتر.. فوائد علاجية جمة

الزعتر نبتة قديمة ومستخدمة بكثرة في الطب العشبي وفي الأطباق الرئيسية في بلدان مختلفة حول العالم. وقد كشف خبراء الصحة ان شاي الزعتر (غليان الماء بالزعتر) يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن والزيوت، ومنها زيت «ثيمول» الذي يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.

كما يساعد شاي الزعتر على ازدياد عدد الخلايا الدهنية في الدماغ، حيث كشفت دراسات عدة أن الزعتر يساعد على حماية خلايا الدماغ من آثار التقدّم بالسن.

ويساعد شاي الزعتر على معالجة نزلات البرد والالتهاب الرئوي كما يخفّف من حدة السعال. كما يعالج مشكلتي عسر الهضم والانتفاخ والغازات. بالإضافة الى أنه يزوّد الجسم بنسبة مرتفعة من الحديد والمعادن والكالسيوم والمغنيسيوم.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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