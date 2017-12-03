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رقم الخبر: 208396 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جامعتان إيرانية وعراقیة تعززان التعاون العلمي المشترك

جامعتان إيرانية وعراقیة تعززان التعاون العلمي المشترك

بحث المسؤولون في جامعتي «فردوسي» في مدینة مشهد شمال شرقي ایران و«العمید» التابعة للعتبة العباسیة في محافظة کربلاء العراقیة سبل تطویر التعاون التعلیمي المشترك.

ووفقا لمذکرة تفاهم تنص علی تشکیل ورشة عمل تنفیذیة مکونة من ممثلي الجامعتین انعقد إجتماع مشترك بین مسؤولي الجامعتین لبحث کیفیة تنفیذ بنود الإتفاق حیث أکد عقب الإجتماع المسؤولون العراقیون علی ضرورة إنشاء کلیة للبنات فیما یخص التعلیم والتربیة في ثلاثة إختصاصات  تتضمن تعلیم اللغة الانجلیزیة وتدریب مدربات لروضة الأطفال والکمبیوتر.

وقد وقع مسؤولو جامعتي «فردوسي» الایرانیة وبغداد العراقیة علی إتفاقیة للتعاون العلمي المشترك تنص علی تبادل الأساتذة والطلاب والباحثین بین الجامعتین وتوفیر الفرص الدراسیة والتعاون في مجال إعداد البرامج الدراسیة والمشاریع العلمیة المشترکة وتنظیم دورات علمیة ومؤتمرات وورشات عمل.

وسبق أن أعلن رئیس جامعه «خوارزمي» عن توقیع إتفاقیة للتعاون بین هذه الجامعة وبعض الجامعات العراقیة لإجتذاب الطلاب العراقیین في مرحلتي الماجستیر والدکتوراه.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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