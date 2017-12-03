  • الأحد ١٤ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208395 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:26 الاقسام: رياضة  
ايران بصدد اقامة مباريات تحضيرية مع المكسيك وبولندا وهولندا

ايران بصدد اقامة مباريات تحضيرية مع المكسيك وبولندا وهولندا

أعلن مهدي تاج رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم أن الاتحاد يتابع اقامة مباريات تحضيرية للمنتخب الوطني مع منتخبات المسكيك وبولندا وهولندا.

وذلك في اطار الاستعدادات لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأوضح تاج بأنه سیتم حسم موضوع المباریات التحضیریة للمنتخب الوطني خلال اجتماع الاتحاد الایراني القادم متعهدا باقامة مباراتین مع منتخبین قویین في ایام الفیفا  مارس/آذار المقبل.

یشار الى أن قرعة موندیال روسیا التي سحبت في موسکو الجمعة الماضیة، أوقعت ایران بالمجموعة الثانیة التي تضم اسبانیا والبرتغال والمغرب.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/4782 sec