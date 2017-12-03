أعلن مهدي تاج رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم أن الاتحاد يتابع اقامة مباريات تحضيرية للمنتخب الوطني مع منتخبات المسكيك وبولندا وهولندا.

وذلك في اطار الاستعدادات لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأوضح تاج بأنه سیتم حسم موضوع المباریات التحضیریة للمنتخب الوطني خلال اجتماع الاتحاد الایراني القادم متعهدا باقامة مباراتین مع منتخبین قویین في ایام الفیفا مارس/آذار المقبل.

یشار الى أن قرعة موندیال روسیا التي سحبت في موسکو الجمعة الماضیة، أوقعت ایران بالمجموعة الثانیة التي تضم اسبانیا والبرتغال والمغرب.