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|رقم الخبر: 208394
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017
|الوقت: 16:28
|الاقسام: رياضة
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التي جرت في كرج
فريق "ايران ألف" يعتلي الصدارة في بطولة المصارعة الحرة "كأس شاهد"
الوفاق/ خاص: حقق فريق ايران الف المركز الاول في بطولة "كأس شاهد" للمصارعة الحرة التي جرت في مدينة كرج الايرانية.
وشارك في هذه البطولة الثالثة عشرة 9 فرق اجنبية بالاضافة الى 4 فرق من ايران، وقابل فريق ايران الف في المباراة النهائية الفريق الروسي وفاز عليه بنتيجة 6 – 4 وفاز بالبطولة.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فقد تقابل فريق ارمينيا والذي هزم فريق منغوليا بنتيجة 8 – 2.
هذا وكانت الفرق المشاركة في البطولة 13 فريقاً هي: (ايران الف – روسيا – ارمينيا – منغوليا – اذربيجان – تركيا – ايران ب – ايران البرز – ايران توسعة – اوكرانيا – كازاخستان – بيلاروسيا وسوريا).
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