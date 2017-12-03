الوفاق/ خاص: حقق فريق ايران الف المركز الاول في بطولة "كأس شاهد" للمصارعة الحرة التي جرت في مدينة كرج الايرانية.

وشارك في هذه البطولة الثالثة عشرة 9 فرق اجنبية بالاضافة الى 4 فرق من ايران، وقابل فريق ايران الف في المباراة النهائية الفريق الروسي وفاز عليه بنتيجة 6 – 4 وفاز بالبطولة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فقد تقابل فريق ارمينيا والذي هزم فريق منغوليا بنتيجة 8 – 2.

هذا وكانت الفرق المشاركة في البطولة 13 فريقاً هي: (ايران الف – روسيا – ارمينيا – منغوليا – اذربيجان – تركيا – ايران ب – ايران البرز – ايران توسعة – اوكرانيا – كازاخستان – بيلاروسيا وسوريا).