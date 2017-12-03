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رقم الخبر: 208394 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: رياضة  
فريق "ايران ألف" يعتلي الصدارة في بطولة المصارعة الحرة "كأس شاهد"
التي جرت في كرج

فريق "ايران ألف" يعتلي الصدارة في بطولة المصارعة الحرة "كأس شاهد"

الوفاق/ خاص: حقق فريق ايران الف المركز الاول في بطولة "كأس شاهد" للمصارعة الحرة التي جرت في مدينة كرج الايرانية.

وشارك في هذه البطولة الثالثة عشرة 9 فرق اجنبية بالاضافة الى 4 فرق من ايران، وقابل فريق ايران الف في المباراة النهائية الفريق الروسي وفاز عليه بنتيجة 6 – 4 وفاز بالبطولة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فقد تقابل فريق ارمينيا والذي هزم فريق منغوليا بنتيجة 8 – 2.

هذا وكانت الفرق المشاركة في البطولة 13 فريقاً هي: (ايران الف – روسيا – ارمينيا – منغوليا – اذربيجان – تركيا – ايران ب – ايران البرز – ايران توسعة – اوكرانيا – كازاخستان – بيلاروسيا وسوريا).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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