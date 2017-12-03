أعلن فريق ساوبر المنافس في سباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت أن شارل لوكلير بطل فورمولا 2 وماركوس اريكسون سيقودان له في الموسم المقبل.

وبناء على الإعلان سيستمر السويدي اريكسون مع الفريق رغم أنه فشل في حصد أي نقطة في 2017.

وجاء الإعلان الذي طال انتظاره على لسان سيرجيو ماركيوني الرئيس التنفيذي لمجموعة فيات كرايسلر على هامش تدشين الشراكة الجديدة بين ألفا روميو وفريق ساوبر الذي يتخذ من سويسرا مقرا له في حفل بالقرب من ميلانو.

ويضمن هذا الاتفاق عودة اسم ألفا روميو التاريخي إلى فورمولا 1 بعد أكثر من 30 عاما من الغياب عقب الإعلان عن الصفقة في الأسبوع الماضي.

وبهذا الإعلان يصبح مستقبل سائق ساوبر الثاني الألماني باسكال فيرلاين، زميل اريكسون في الفريق بطل العالم السابق، غير مؤكد في ظل وجود مكان شاغر وحيد في فريق وليامز والمرشح لشغله البولندي روبرت كوبيتسا.

وكان من المتوقع أن يحصل لوكلير (20 عاما)، المدعوم من فيراري وينتمي إلى موناكو، على فرصة للقيادة في الموسم المقبل.

لكن مستقبل السويدي اريكسون كان محل شك بعد أن أصبح السائق الوحيد الذي يشارك في جميع سباقات موسم 2017 دون أن يحرز أي نقطة.

وثارت شكوك حول مستقبل اريكسون بعد ترشيح السائق الإيطالي أنطونيو جيوفيناتسي، المدعوم من فيراري، للانضمام للفريق أيضا بحكم الشراكة الجديدة.

ويحاول ماركيوني رئيس شركة فيراري، التي تمد ساوبر بالمحركات، إعادة هيكلة العلامة التجارية لألفا روميو ويأتي اتفاق رعاية ساوبر في إطار هذا التحرك.

وقال ماركيوني ”فورمولا 1 هي المرجع الطبيعي لاسم من هذا القبيل“.

وحذر ماركيوني أيضا من أن الصفقة قد تنتهي بنهاية 2021 إذا رحلت فيراري عن فورمولا 1 بسبب عدم الرضا عن توجهات الرياضة بقيادة الملاك الجدد شركة ليبرتي ميديا الأمريكية.

وقال للصحفيين ”الآن توجد مزية إضافية لأننا سنجلس على طاولة ونناقش مستقبل فورمولا 1 وأعتقد أن الجميع على استعداد“.

وقال اريكسون ”إنها فرصة رائعة لي وللفريق أيضا. أعتقد أننا سنبدأ من نقطة بعيدة لأننا واجهنا موسما صعبا لكننا نملك المقومات لنتقدم خطوة للأمام“.

وذهب أول لقبين من ألقاب فورمولا 1 عامي 1950 و1951 إلى الايطالي جوسيبي فارينا ثم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو على الترتيب بسيارتي ألفا روميو. ولم تظهر فئة الصانعين في بطولة العالم إلا في عام 1958.

وبدأ إنزو فيراري مؤسس فيراري الراحل المشاركة في السباقات وإدارة فريق ألفا روميو قبل أن يصنع لاحقا سيارته الأولى في 1947. واحتفلت فيراري هذا العام بالذكرى 70 لظهور أول سيارة من صنعها.

وأصبحت ألفا روميو، التي تأسست في 1910، موردة للمحركات في ستينات وسبعينات القرن الماضي وعادت إلى المنافسة في فئة الصانعين عام 1979 قبل أن تنسحب تماما بنهاية عام 1985.