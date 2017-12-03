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رقم الخبر: 208392 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:30 الاقسام: رياضة  
كندينز يكتسح رد وينجز في دوري هوكي الجليد

كندينز يكتسح رد وينجز في دوري هوكي الجليد

قدم مونتريال كندينز عرضا مذهلا وفاز 10-1 على ديترويت رد وينجز، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية السبت.

وتألق بول بيرون وسجل ثلاثة أهداف ليساعد كندينز على فوزه الخامس على التوالي، كما صنع زميله أليكس جالتشينوك أربعة أهداف.

وجاءت باقي أهداف كندينز عن طريق نيكولا ديسلوريس وياكوب دي لاروز وتشارليز هيودون وبريندان جالاجر وجوردي بين ودانييل كار وأندرو شاو.

واستقبل بيتر مرازيك حارس رد بول خمسة أهداف من 25 محاولة، قبل أن يشارك بدلا منه جيمي هاوارد الذي اهتزت شباكه أيضا 5 مرات، لكن من 9 محاولات فقط.

وسجل أندرياس أثاناسيو هدف رد وينجز الوحيد ليرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم. وخسر رد وينجز للمرة السابعة على التوالي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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