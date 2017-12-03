تألق كايري إيرفينج قرب النهاية ليقود بوسطن سيلتيكس، لإخماد انتفاضة فينكس صنز بالفوز عليه 116-111 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين السبت.

وسجل إيرفينج 5 نقاط في آخر دقيقة واحدة و53 ثانية، بينما أنهى المباراة برصيد 19 نقطة، ليخرج سيلتيكس بانتصار جديد.

وكان فينكس قلص الفارق من 8 نقاط إلى نقطتين، لكن إيرفينج سجل رمية ثلاثية قبل دقيقة واحدة و53 ثانية على النهاية.

وحقق سيلتيكس فوزه العاشر في آخر 11 مباراة، بينما هو الانتصار 20 للفريق من 22 مباراة طوال الموسم الجاري في الدور التمهيدي، وتألق ديفن بوكر لاعب صنز بشكل واضح وسجل 38 نقطة لكن ذلك لم يكن كافيا للفوز.

وأحرز تي.جيه وارين لاعب صنز 19 نقطة واستحوذ زميله المخضرم تايسون تشاندلر على 18 كرة مرتدة كما أضاف 14 نقطة للفريق الخاسر.