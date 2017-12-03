تحت رعاية منظمة "رياضة ضد العنف" 1400 متسابق في ماراثون "السلام والامان" في بغداد تعبيرا عن السلام والأمان في بغداد رعت منظمة رياضة ضد العنف التابعة لمنتدى ماراثون بغداد للسلام فعالية ماراثون بمشاركة مئات المدنيين.