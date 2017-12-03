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|رقم الخبر: 208390
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017
|الوقت: 16:29
|الاقسام: رياضة
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تحت رعاية منظمة "رياضة ضد العنف"
1400 متسابق في ماراثون "السلام والامان" في بغداد
تعبيرا عن السلام والأمان في بغداد رعت منظمة رياضة ضد العنف التابعة لمنتدى ماراثون بغداد للسلام فعالية ماراثون بمشاركة مئات المدنيين.
وشارك في الماراثون 1400 شخص من كلا الجنسين بينهم أجانب جابوا شارع أبو نؤاس الشهير في أجواء امتازت بالألفة والنشاط.
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