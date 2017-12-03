توفى يوم السبت 2 دیسمبر الحالي الروائي المصري مكاوي سعيد، وكان قد رشح لـ «البوكر» أهم الجوائز الأدبية العربية، عن رواية «تغريدة البجعة» عام 2008.

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها «الأهرام» الحكومية نبأ وفاة مكاوي عن عمر ناهز 61 عاما، مشيرة إلى بدء إجراءات الصلاة على جثمانه بأحد مساجد القاهرة.

وُلد في القاهرة يوم 6 يوليو/تموز 1956، وبدأت رحلته مع الكتابة أواخر سبعينيات القرن الماضي، وكان حينها مهتما بكتابة الشعر العامي والفصيح عقب تأثره بدواوين الشعراء صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي والبياتي والسياب والفيتوري.

والراحل من أهم كتّاب القصة والرواية في مصر، ومن رواياته «تغريدة البجعة»، «فئران السفينة»، «الركض وراء الضوء. كما ألّف عددا من الكتب منها «مقتنيات وسط البلد»، «عن الميدان وتجلياته». وآخر أعماله رواية «أن تحبك جيهان» عن الدار المصرية اللبنانية.

ونشرت عدة قصائد له في مجلة صوت الجامعة وغيرها. كما كانت له نشاطات دائمة في الندوات الثقافية بالجامعة حتى حصل على لقب شاعر الجامعة عام 1979.

بدأ عقب تخرجه من الجامعة كتابة القصة القصيرة متأثراً بيوسف إدريس وقصص مكسيم جوركي وتشيكوف بالإضافة إلى روايات ديستويفسكي وهيمنجواي، وفي بداية الثمانينات شارك في ندوات دائمة بمقاه شهيرة بوسط البلد كعلي بابا واسترا وسوق الحميدية حيث يلتقي الأدباء الكبار والقصاصين الجدد الذين يتلمسون الطريق. وعرض قصصه الأولى في هذه الندوات وأثنى عليها الكثيرون، كما فاز بعضها بجوائز في مسابقات نادي القصة بالقاهرة، وتعرّف في مقهى علي بابا بالقاص يحيى الطاهر عبد الله وقرأ عليه قصصه فأعجبته واختار بعضها لإرساله إلى مجلات عربية بتزكية منه. وفي تلك الفترة نشرت له قصص بمجلات وصحف مصرية وساهم في نشرات بالاستنسل تضم قصصا لمجموعة كتاب شباب مثل يوسف أبو رية، سحر توفيق، عبده المصري.

رغم معرفة الوسط الأدبي بمكاوي سعيد ككاتب يمتلك تجربة متميزة فإنه ظل مجهولًا بشكل كبير بالنسبة للقارئ حتى 2008 عندما وصلت روايته «تغريدة البجعة» للقائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العربية، وهو الترشح الذي عرف القراء بكاتب ظل بعيدًا عن الأضواء لسنوات طويلة.

وفي روايته الأخيرة «أن تحبك جيهان» الصادرة في 2015 ينتقل مكاوي سعيد إلى الطبقة الوسطى، هذه الطبقة التي تشغل أذهان كثير من الباحثين الاجتماعيين والكتاب، التي تمثل سلوكياتها وقيمها نموذجًا لسلوكيات الشعب المصري وقيمه، نظرا لاتساعها الشديد، فيرصد – من خلال شخصيتين أنثويتين- ما طرأ على هذه الطبقة من تحولات كان لها أثرها على المجتمع بشكل عام.