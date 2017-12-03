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رقم الخبر: 208388 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: ثقافة وفن  
«40 اصلعاً» يفوز بجائزة «رشد» الدولي

«40 اصلعاً» يفوز بجائزة «رشد» الدولي

حصل الفيلم السينمائي الايراني «اربعون اصلعاً» للمخرج صادق صادق دقيقي على جائزة افضل فيلم في مهرجان رشد السينمائي الدولي.

ويعد مهرجان «رشد» اقدم مهرجان سينمائي دولي في ايران، وتقيمه دائرة البحوث والتخطيط في وزارة التربية والتعليم في ايران ويتمحور حول الاعمال العلمية التعليمية.

فيلم «40 اصلعاً» هو ثالث افلام المخرج صادق دقيقي السينمائية، وهو من انتاج بروانة مرزبان ويسلط الضوء على انشغال الجيل الجديد بمواقع التواصل الإجتماعي على حساب الاهتمام بالأسرة.

يروي الفيلم قصة فلكلورية خاصة بمحافظة مازندران (شمال ايران) بخلفية حديثة، وقد صورت مشاهده في اكثر من اربعين جلسة تصوير تحت الامطار الصناعية في منطقة هزار جريب في مازندران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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