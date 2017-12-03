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رقم الخبر: 208387 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:40 الاقسام: ثقافة وفن  
بدء مهرجان برواز الدولي لأفلام المعاقين

بدء مهرجان برواز الدولي لأفلام المعاقين

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان برواز الدولي للأفلام عن المعاقين یوم امس السبت، الثاني من ديسمبر / كانون الأول الجاري في مركز أنديشة الثقافي بالعاصمة طهران.

وشارك نحو 300 فيلم أكثرها بجودة عالية من مختلف البلدان في سباق المهرجان الذي يقام في القسمين الوطني والدولي ويلقي الضوء على قدرات وطاقات المعاقين إلى جانب استعادة الأمل للمعوقين وإظهار قدراتهم.

وقالت أمينة المهرجان فاطمة أميري ان المهرجان حظي بدعم جيد من الفنانين الذين يهمهم هذا الموضوع مضيفة ان لدينا لجنة تحكيم متميزة حيث تحكم الأفلام المشاركة في القسم الدولي النجمتان أفسانة باكرو وويشكا آسايش كما يشكل أعضاء لجنة التحكيم في القسم الوطني من المهرجان كل من هدية تهراني، رزاق کريمي، علي علايي، مسعود اميني، حميد نعمت‌الله، روان‌بخش صادقي وجابر قاسم علي.

وأعلنت فاطمة أميري ان المهرجان يجري ورش عمل عن المعاقين والمشلولين والعاجزين عن الحركة كما ان لجنة التحكيم سوف تمنح الجوائز في الحفل الختامي لأفضل ممثلة، وأفضل ممثل وأفضل فيلم عنهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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