يعرض الفيلمان الإيرانيان «آذر» (آذر) و«آن سوي أبرها» (ماوراء السحاب) في مهرجان دبي السينمائي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت مؤسسة فارابي السينمائية إن فيلم «آذر» من إخراج محمد حمزئي وإنتاج السيده كريمي سوف يعرض في مهرجان دبي السينمائي.

واشارت إلی أن الفيلم عرض في وقت سابق في مهرجان فاينكوفر السينمائي وفي مهرجان الأفلام الإيرانية بمدينة دالاس الأمريكية وحصل علی جوائز قيمة كما حاز علی جائزة أفضل دور نسوي في مهرجان تورنتو السينمائي.

وقالت مؤسسة فارابي إن مهرجان دبي السينمائي الذي سيقام من 6 الی 13 ديسمبر الجاري سيشهد عرض فيلم «آن سوي ابرها» من إخراج مجيد مجيدي.

ويحكي الفيلم قصة صبي يدعى أمير يتورط في عملية توزيع المخدرات مما يعرضه لمطاردة الشرطة...