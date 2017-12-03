لاقى ملتقى الدراسات الايرانية، الذي اقيم برعاية الملحقية الثقافية الايرانية ومشاركة المكتبة المركزية وجامعة مدينة برات، ترحيبا في البانيا.

وقدم آربن يائوباي رئيس المكتبة المركزية في برات الآلبانية، ايضاحات تفصيلية عن الشعر والادب والثقافة الايرانية، ان هذا الادب والشعر ترك تأثيرات ايجابية كبيرة على الشاعر الالباني نعيم فراشري الذي استطاع بنبوغه الاستفادة من هذا الادب في شعره كما ان الشاعر الالباني وجيه بخارائي اقتبس كثيرا من الشاعر الايراني الشهير فردوسي ووصفه بانه هومر الشرق.

وفي ذات السياق اعلن الملحق الثقافي الايراني في البانيا احمد حسيني الست عن اقامة مؤتمر تكريم ذكرى الشاعر الالباني نعيم فراشري في طهران ودعا الادباء والمفكرين والشعراء في برات التي تعد مدينة الشاعر وجيه بخارائي الى المشاركة في هذا الملتقى.