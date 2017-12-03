اعلن مساعد رئيس جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم في ايران رضا اماني عن اقامة ملتقى دولي للابحاث والدراسات القرآنية خلال العام المقبل.

وقال مساعد رئيس الجامعة في الشؤون البحثية رضا اماني ان هذا الملتقى الدولي سيقام بالتزامن مع الدورة الخامسة والثلاثين لمسابقات القرآن الكريم الدولية في طهران خلال العام المقبل.

ودعا اماني الباحثين والمحققين في هذا المجال الى ارسال المقالات والبحوث المرتبطة بالقرآن الكريم الى الامانة العامة للملتقى، موضحا ان المهلة المحددة لارسال هذه المقالات تمتد لغاية 19 شباط/ فبراير المقبل.

ولفت الى انه سيتم الاعلان عن تفاصيل جديدة حول الملتقى لاحقا.