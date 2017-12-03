وشارك في هذه المسابقات الدولیة ۲۲۰۰ من الرسوم الکاریکاتیریة لـ ۶۴۱ فنانا في ۶۳ بلدا العالم وفي نهایة المطاف انتخب عمل رسام الکاريکاتیر «شهرام رضایي» من محافظة «اردبیل» شمال غربي إيران حول الکارثة الإنسانیة لمهاجري (نازحي) الحرب جائزة المهرجان .

وتبلغ أهمیة المسابقة إلی مستوی الأوسکار للأفلام والمیدالیات الملونة للألعاب الأولمبیة في الفروع الریاضیة .

ورضایي یحمل شهادة الماجستیر في الفن وهو المصمم والرسام ورسام الکاريکاتیر وأستاذ الجامعة وهو الحائز علی أکثر من 160 جائزة وطنیة ودولیة من مختلف دول العالم .