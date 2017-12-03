قال رئيس "لجنة التعريف ونشر رسالتي قائد الثورة الاسلامية الى شباب الغرب" الدكتور حميد رضا مقدم فر، الاحد، ان رسالة الامام الخامنئي أفشلت محاولات الاسلاموفويا في الغرب تحت ذريعة ارهاب "داعش".

ان الدكتور مقدم فر أشار في كلمة له خلال مؤتمر "طلوع الحقيقة" الذي انطلق صباح الاحد بمناسبة حلول الذكرة السنوية لرسالتي قائد الثورة الاسلامية الى شباب الغرب، اشار الى ضرروة التأمل في مضامين هاتين الرسالتين وتوصيات سماحته وضرورة بذل الجهود لنشر وترويج هذه المضامين.

وأضاف قائلا، لقد واجهنا خلال العامين الماضيين اثناء عملنا في هذه اللجنة، جبهة كبيرة من الانشطة الاعلامية المناوئة التي كانت تسعى للحؤول دون وصول هاتين الرسالتين الى الشباب في الدول الغربية واذا كانت هناك محاولات للتقليل من شأنها.

وتابع بالقول، كان ارسال هاتين الرسالتين من قبل قائد الثورة الاسلامية في ظل اوضاع يسعى فيها ساسة الغرب لنشر الاسلاموفوبيا؛ منوها الى ان هذه الرسالة ابعدت الارهاب عن الاسلام الحقيقي وفي الوقت ذاته قدمت تعريفا صحيحا عن الاسلام المبين.

وأكد الدكتور مقدم فر ان هاتين الرسالتين اللتين أفشلتا محاولات المعاداة للاسلام في الغرب تحت ذريعة ارهاب داعش، اشارتا الى محاور اثبتت اهمية هاتين الرسالتين في المضامين التي تحدثتا عنها.

ونوه رئيس "لجنة التعريف ونشر رسالتي قائد الثورة الاسلامية الى شباب الغرب"، نوه الى ان التصدي لمعاداة الاسلام في الغرب والدعوة الى السلام والامن من ابرز محاور تلك الرسالتين التي ثبتت اهميتها.