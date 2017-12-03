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رقم الخبر: 208379 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:32 الاقسام: رياضة  
تأهل المنتخب الإيراني للمرحلة الثانية من بطولة كأس العالم أمر وارد
مدرب برسبوليس:

تأهل المنتخب الإيراني للمرحلة الثانية من بطولة كأس العالم أمر وارد

قال مدرب فريق برسبوليس الإيراني برانكو ايفانكوفيتش أن منتخب ايران لكرة القدم والموجود ضمن مجموعة "B" التي تضم كل من اسبانيا والبرتغال وايران والمغرب قد يتأهل إلى المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن برانكو ايفانكوفيتش مدرب فريق العاصمة الأحمر أشار إلى بطولة كأس العالم 2018 المقرر اجراؤها في روسيا بعد ثلاثة شهور تقريبا وقال أن هناك أملا بتأهل المنتخب الايراني للمرحلة الثانية من بطولة كأس العالم.

وقال أن المجموعة التي  تضم ايران هي مجموعة صعبة للغاية وهناك منافسة صعبة تتنظر المنتخب الايراني، مشيرا إلى المعنويات المرتفعة للاعبي المنتخب الايراني.

 

 
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مصدر الخبر: مهر للانباء
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