قال مدرب فريق برسبوليس الإيراني برانكو ايفانكوفيتش أن منتخب ايران لكرة القدم والموجود ضمن مجموعة "B" التي تضم كل من اسبانيا والبرتغال وايران والمغرب قد يتأهل إلى المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن برانكو ايفانكوفيتش مدرب فريق العاصمة الأحمر أشار إلى بطولة كأس العالم 2018 المقرر اجراؤها في روسيا بعد ثلاثة شهور تقريبا وقال أن هناك أملا بتأهل المنتخب الايراني للمرحلة الثانية من بطولة كأس العالم.

وقال أن المجموعة التي تضم ايران هي مجموعة صعبة للغاية وهناك منافسة صعبة تتنظر المنتخب الايراني، مشيرا إلى المعنويات المرتفعة للاعبي المنتخب الايراني.