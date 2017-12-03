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رقم الخبر: 208378 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2017 الوقت: 16:32 الاقسام: رياضة  
ريال مدريد يرفض هدية برشلونة بالتعثر أمام بيلباو

ريال مدريد يرفض هدية برشلونة بالتعثر أمام بيلباو

تعادل ريال مدريد سلبيًا مع مضيفه أتلتيك بيلباو السبت على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الـ14 من الليجا، ليفشل في استغلال تعادل المتصدر برشلونة مع سيلتا فيجو (2-2) في ذات الجولة.

وبذلك يرتفع رصيد الفريق الملكي للنقطة الـ28 في المركز الرابع فيما وصل بيلباو للنقطة الـ13، ليظل في المركز الـ16.

وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

مالاجا – صفر – ليفانتي صفر

اتلتيكو مدريد 2 – ريال سوسييداد 1

اشبيلية 2 – لاوكورونا صفر

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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