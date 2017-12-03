ريال مدريد يرفض هدية برشلونة بالتعثر أمام بيلباو تعادل ريال مدريد سلبيًا مع مضيفه أتلتيك بيلباو السبت على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الـ14 من الليجا، ليفشل في استغلال تعادل المتصدر برشلونة مع سيلتا فيجو (2-2) في ذات الجولة.